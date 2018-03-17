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بيروت - الرسالة نت

اغتال مجهولون فجر اليوم السبت نائب قائد القوة الأمنية الفلسطينية في مخيم "المية ومية" بمحافظة صيدا في لبنان.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن توترًا أمنيًا شديدًا أعقب عملية اغتيال الكادر محمد أبو مغصيب تزامن مع إطلاق نار كثيف داخل مخيم "المية ومية" من قبل قوات الأمن الوطني احتجاجًا.

وأشارت إلى أن القوى الفلسطينية سارعت إلى نشر عناصرها لمنع أي تدهور للوضع الأمني، وعقدت اجتماعًا مطولًا وقررت فيه سحب المسلحين وتشكيل لجنة تحقيق في عملية الاغتيال تباشر مهامها صباح اليوم.

بدورها، نعت قوات الأمن الوطني الفلسطيني – لبنان كادرها "أبو مغصيب"، مشيرةً إلى أنه ارتقى بأياد غادرة.

وقالت في بيان لها: "عهدًا لك أيها الشهيد ألا تذهب دماؤك هدرًا، وأن نسير على خطاك حتى التحرير".