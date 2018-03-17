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الرسالة نت - وكالات

ألمح الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لفريق زينت سان بطرسبورغ الروسي، إلى رغبته في تدريب المنتخب الإيطالي خلال الفترة المقبلة.

وقال مانشيني في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "إذا جاء قرار تدريبي لمنتخب إيطاليا فإنه سيكون أمرا استثنائيا بالنسبة لي".

وأوضح أنه يملك عواطفا كبيرة تجاه المنتخب الإيطالي، فعندما يشاهد مبارياته يتذكر الماضي، خاصة جيل السبعينيات والثمانينيات.

وكشف مانشيني مسبقا عن شغفه بتحقيق لقب كأس العالم مع المنتخب الإيطالي قبل اعتزاله مهنة التدريب.

وسبق لأليساندرو كوستاكورتا نائب رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إعلان أن المدرب المقبل للمنتخب الإيطالي لن يخرج عن 3 أسماء هم: مانشيني, ولويجي دي باجيو المدرب المؤقت لـ"الآتزوري"، وأنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي.