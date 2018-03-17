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الرسالة نت - محمود هنية

أكدّ الأب أنطوان ضو أمين عام اللجنة الأسقفية للحوار الإسلامي المسيحي في لبنان، أن مسيرات العودة الفلسطينية هي عمل انساني واخلاقي ووطني مقدس، على حد وصفه.

وقال الأب ضو في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" من بيروت، إنّ أي فعل فلسطيني مقاوم من شأنه حماية الاوطان وكرامة الانسان هو واجب ديني تقره وتجيزه كل الأديان، موضحًا أن الهدف من هذه التحركات الشعبية هي الحصول على الحرية واسترجاع الحقوق، "وتلك أهداف روحية تقرها الاديان".

ولفت ضو إلى الخوف الاسرائيلي من هذه التحركات؛ "التي تظهر الوجه العدواني لإسرائيل، وستظهر بشاعة وحشيتها في التعامل مع المواطنين العزل".

وأضاف: "أهل غزة يبحثون عن الخلاص لكل المظلومين الفلسطينيين، ويستكملون مسيرة الحرية التي تهدف للخلاص من الاضطهاد والظلم".

وأكدّ الأب ضو أن الشعب الفلسطيني يسعى للحصول على الاستقلال والسلام، في وقت يتعرضون فيه للخيانة من القريب قبل الغريب، على حد قوله.

وذكر أن هذا الحراك كفيل بتصحيح بوصلة الشعوب العربية التي تاهت في سنوات الضياع الأخيرة، كما يصف.

ويستعد الفلسطينيون لاحياء يوم الارض بمسيرات مليونية للعودة الى الاراضي الفلسطينية المحتلة.