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غزة-محمد شاهين

أكد الدكتور عصام عدوان، رئيس دائرة شؤون اللاجئين في حركة حماس، أن مسيرات العودة تشهد تحضيرات استثنائية، يسودها التوحد والاتفاق بين كافة الفصائل والقوى الوطنية، من أجل تحقيق أهدافها بأفضل صورة ممكنة.

وقال عدوان في تصريح لــ"الرسالة نت"، ظهر السبت: "إن "الهدف الأساسي من مسيرات العودة، هو عودة اللاجئين بعد مضي 70 عاماً على شتاتهم، رغم وجود قرارات وقوانين دولية، كفلت لهم عودتهم المشروعة".

وشدد على أهمية تنظيم ونجاح مسيرات العودة في هذا الوقت الحساس الذي يتجه فيه العالم إلى طمس قضيتهم العادلة، وفي ظل الحديث عن صفقة القرن التي ترغب أمريكا و"إسرائيل" بتمريرها دون عودة اللاجئين.

وبين عدوان أن فعاليات المسيرة الكبرى ستبدأ بالاعتصام الحاشد قرب المناطق الحدودية لقطاع غزة بتاريخ 30/3، وهو فاتحة لمسيرة العودة ونصب الخيام والاستمرار بالاعتصام والتحشد على الحدود حتى تحقيق الأهداف الكبرى.