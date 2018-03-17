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غزة-محمد شاهين

أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية هاني ثوابتة، أن مسيرات العودة الكبرى تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف هامة وحساسة على مستوى القضية الفلسطينية والصراع مع الاحتلال "الإسرائيلي".

وأوضح ثوابتة، في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، مساء السبت، أن أول أهداف مسيرات العودة، هو التصدي لكافة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، والتي تترأسها الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب وبتوجيه "إسرائيلي"، بهدف القضاء على حق (العودة)، وتهويد مدينة القدس، وتعميق الاستيطان "الإسرائيلي" على الأراضي الفلسطينية.

وبين أن ثاني الأهداف، هو التأكيد للمجتمع الدولي ومؤسساته بأنه حان الوقت لإنهاء حالة التلكؤ الممتدة على مدار سبعة عقود من الزمن بتنفيذ قرار حق العودة 194، وحان الوقت للشعب الفلسطيني أن ينفذ هذا القرار بإرادته وعزيمته التي ستثبت أنها أقوى من كافة المؤامرات المحاكة ضد القضية الفلسطينية.

وأشار ثوابتة إلى أن ثالث الأهداف، هو تعميق الوحدة الوطنية من خلال مشاركة كل الفصائل وشرائح ومكونات المجتمع الفلسطيني من خلال هذه المسيرات المليونية الشعبية، التي تعمق الوحدة الميدانية بين أبناء الشعب الفلسطيني على الأرض.

وأشاد بالعمل والتحضير الذي يجري على قدم وساق من كافة مكونات الشعب الفلسطيني التي تثبت مدى الحرص على نجاح مسيرات العودة، ودرجة الوعي الوطني بأنه لم يعد متسع من الوقت لننتظر أن يتم شطب القضية الفلسطينية وأهمية مواجهات القرارات الأمريكية والإسرائيلية بقرارات نابعة من الإرادة الشعبية.