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الأراضي المحتلة - الرسالة نت

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، عن مزيد من التفاصيل حول العملية التي وقعت أمس قرب جنين وأدت لمقتل ضابط وجندي وإصابة آخرين.

وذكرت القناة العبرية العاشرة أن التحقيقات الأولية التي يجريها جهاز الأمن العام "الشاباك" مع المنفذ علاء قبها 26 عاما من برطعة، أظهرت أنه نفذ العملية بشكل فردي وليس ضمن تشكيل تنظيمي.

وأوضحت أن المنفذ اتخذ قراره بالتنفيذ في تلك اللحظة ولم يخطط لها مسبقا، مبينةً أنه استغل تمركز الجنود بشكل غير جيد فقرر مهاجمتهم بطريقة قوية.

أما القناة العبرية الثانية أفادت بأن المنفذ شاهد الجنود مترجلين من الجيب العسكري وهم على مسافة ضيقة بين الجيب والبرج العسكري في المكان، فأسرع بسيارته ودهسهم ما أدى لمقتل اثنين منهم وإصابة آخرين.

وأشارت معلومات إلى أن المنفذ مر بالجنود وبعد أن تعدى مكان وجودهم لمسافة قصير استدار بالسيارة من جديد وهاجمهم بسرعة كبيرة.

ونوهت مصادر الاحتلال إلى أن حالة أحد الجنود ما زالت حرجة جدا ويعاني من إصابة في الرأس، لافتة إلى أنه أجريت الليلة الماضية عمليتين جراحيتين للجنديين.