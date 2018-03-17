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الرسالة نت - وكالات

سمحت المملكة العربية السعودية، بثلاث رحلات جوية أسبوعياً بين الخطوط الجوية الاسرائيلية والهندية، من خلال استخدام مجالها الجوي.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الهندية، أن طائراتها المدنية ستعبر الأجواء السعودية خلال رحلاتها إلى "تل ابيب"، في خطوة تنهي عقوداً من الحظر السعودي لاستخدام المجال الجوي للمملكة لمثل تلك الرحلات.

وقال المتحدث باسم الشركة برافين باتناغار: "ستبدأ رحلات الخطوط الهندية إلى إسرائيل اعتباراً من 22 آذار/مارس. ستستغرق مدة الرحلة حوالي سبع ساعات وخمس دقائق وستعبر الأجواء السعودية".

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن المسار الجديد في تموز/يوليو الماضي، فيما اقترح نظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للمرة الأولى في كانون الثاني/يناير فكرة المرور فوق السعودية.

ولا تربط الرياض علاقات رسمية بتل أبيب حيث تنعطف رحلات شركة الطيران الإسرائيلية "العال"، المتجهة من وإلى الهند فوق البحر الأحمر تفاديا لعبور الأجواء الإيرانية والسعودية.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال نتانياهو للصحفيين في واشنطن، إن الخطوط الجوية الهندية توصلت إلى اتفاق مع السعودية بشأن المسار.

ورغم تأكيد الناطق باسم الطيران الهندي حينها إطلاق جدول ثلاث رحلات أسبوعيا من نيودلهي إلى تل أبيب، إلا أنه لم يتمكن من تحديد المسار.

ويساعد التحليق فوق الأجواء السعودية في تقصير مدة الرحلة بشكل كبير.

وتلتزم الرياض الصمت حيال التلميحات الإسرائيلية بشأن وجود علاقات سرية مع المملكة.