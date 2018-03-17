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الرسالة نت - وكالات

نشرت السلطات الأمريكية، لقطات فيديو، للحظة سقوط جسر مشاة، شًيّد حديثا في ولاية فلوريدا، وأدّى إلى سقوط قتلى وجرحى.

ويظهر في الفيديو الذي سجلته كاميرات مراقبة، تداعي الجسر بشكل كامل فوق سيارات كانت تمر في المكان، ما أدى إلى سحقها.

وحوصرت ثمان سيارات على الأقل وسط حطام الجسر، وقال مسؤولون وأطباء إن 10 أشخاص على الأقل نقلوا إلى المشافي.

وطلبت الشرطة، في حينه، من المروحيات الخاصة بمحطات التلفزيون مغادرة المنطقة حتى يمكن سماع أصوات أحياء من بين الركام.

وأدى السقوط الجسر إلى مقتل خمسة أشخاص على الفور، فيما أُعلن لاحقًا وفاة سادس متأثرًا بجراحه.

وقال النائب عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو في "تويتر" إن الأسلاك التي علق بها الجسر تراخت ما أدى إلى السقوط المدمر.

وكانت السلطات الأمريكية شيّدت الجسر في مدينة ميامي، السبت الماضي، بامتداد ثماني حارات مرورية، وخصص لمرور المشاة فوق شارع "ساوث ويست إيث"، الذي يعتبر من أكثر الطرق ازدحامًا في جنوب فلوريدا.