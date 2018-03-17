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الرسالة نت - محمود هنية

أكدّ أنور الغربي الامين العام لمجلس جنيف للعلاقات الدولية والتنمية، أن الشعب الفلسطيني يواجه في مسيرات العودة المقرر انطلاقها نهاية الشهر الجاري، كل الجهات التي تحاول القفز عن حقوقه، مشيرا إلى أن حالة العجز الدولية تجاه تطبيق حقوق الفلسطينيين "وصمة عار" في جبين المجتمع الدولي.

وقال الغربي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إنّ تطبيق الحقوق الفلسطينية هي مسؤولية جماعية لكل الدول والاطراف التي يفترض ان يكون لها دور في حماية الفلسطينيين.

وذكر أنه لا يوجد أي طرف مخول بتمرير اوعقد صفقات عن الفلسطينيين، مؤكدًا ان مسيرات العودة دليل على ان الفلسطينيين جاهزون للدفاع عن ارضهم ومقدساتهم واوطانهم.

ويستعد الفلسطينيون لاطلاق مسيرات العودة نهاية الشهر الجاري، تزامنا مع ذكرى يوم الأرض.