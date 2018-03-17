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الرسالة نت - محمد شاهين

قال داود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، إن "مسيرات العودة تأتي ردا على حالة العجز التي أصابت النظام الرسمي العربي، وفي ظل التواطؤ الدولي الذي منح الكيان الإسرائيلي، فرصا متوالية ليفرض وجوده على حساب الحق الفلسطيني الثابت".

وأوضح شهاب، في تصريح خاص "بالرسالة نت"، أن المؤامرات الصهيوأمريكية، التي يجري الحديث عنها "بصفقة القرن"، وجب مجابهتها بتحرك فلسطيني جامع وموحد يبتعد عن نقاط الخلاف السياسي ويتلاقى على الأولويات الوطنية الأساسية وهذا ما يسعى إليه الفلسطينيين للحفاظ على قضيتهم العادلة من خلال مسيرات العودة الكبرى.

وشدد شهاب على أن مسيرات العودة وكسر الحصار، هي أحد الخيارات الكفاحية والنضالية التي تعيد القضية الفلسطينية للواجهة، وتضرب المشروع الصهيوني الذي يحاول اليوم شرعنة وجوده من خلال إنهاء قضية اللاجئين.

وحذر من خطورة الدعاية والتحريض (الإسرائيلي) الممنهج، الساعي إلى إنهاء قضية اللاجئين، مستخدما شعار "الكبار يموتون والصغار ينسون"، وهذا الشعار يحولونه اليوم إلى الصغار لا يرثون.