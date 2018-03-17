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غزة-محمد شاهين

أكد طلال أبو ظريفة، القيادي في الجبهة الديمقراطية، أن مسيرات العودة الكبرى ستحمل رسالة مباشرة إلى المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بشكلٍ أساسي، مفادها أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يساوم على مطالبه ولا يقبل بأنصاف الحلول ولا بأجزائها فيما يتعلق بحق العودة إلى ديار الاباء والاجداد وفق القرار 194.

وبين ابو ظريفة في تصريح "للرسالة نت" أن الجماهير الفلسطينية التي ستخرج بالقرب من حدود فلسطين التاريخية المحتلة في يوم الأرض، ستعبر عن رفضها لأي قرارات "أمريكية إسرائيلية" تمس حق العودة أو مدينة القدس العاصمة، وستنتزع حقوقها وستفشل أي صفقة تسعى إدارة ترامب إلى تمريها.

وأشار أبو ظريفة إلى أن المسيرة الكبرى، ستحمل أهداف أخرى، أبرزها رفع الصوت الفلسطيني عالياً أمام المجتمع الدولي، بضرورة رفع الحصار "الإسرائيلي" عن قطاع غزة، وأنه لا يمكن الاستمرار بحالة التواطؤ العالمي تجاه انتهاكات الاحتلال المسبب الأساسي معاناة الغزيين المتفاقمة.

وحذر أبو ظريفة من أن المجتمع الدولي سيتحمل نتائج وتداعيات ما سيترتب من هذه الهبة الجماهيرية الحاشدة بقطاع غزة في حال قرر الاستمرار بإدارة ظهره عن الحقوق الفلسطينية، والانتهاكات الاسرائيلية.

وكشف القيادي في الجبهة الديمقراطية، أن فعاليات مسيرات العودة الكبرة، بدأت من خلال المؤتمر الصحفي والشعبي الذي عقد ظهر السبت، وسيتبعه عدد من الفعاليات الأخرى أبرزها وقفات جماهيرية حاشدة بكافة مناطق ومخيمات قطاع غزة لشرح تفاصيل المشاركة بيوم الأرض الذي سيكون الذروة في الـ30 من أذار المقبل.