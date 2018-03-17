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الرسالة نت - محمود هنية

أكدّ السياسي المصري البارز والمرشح للرئاسة المصرية سابقا أيمن نور، أن كل مخططات تصفية القضية الفلسطينية ستنهار على صخرة ارادة وصمود الشعب الفلسطيني.

وقال نور في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" من أنقرة، إنّ حراك الجماهير الفلسطينية في الداخل والخارج، سيكشف كل الاطراف المتورطة في تصفية القضية، مشيرا إلى أن مسيرات العودة المزمع انطلاقها نهاية الشهر الجاري، "ستنتصر رغم حجم الخيانة وتخلي البعض عن القضية الفلسطينية".

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية لم يعد لها سوى الجماهير الفلسطينية التي يجب ان تمتلك زمام المبادرة لاستعادة صدارة القضية وتحصينها من محاولات القرصنة التي تتعرض لها.

وأضاف: "التجربة تفيد بأن الشعوب ستنتصر في نهاية المطاف مهما كان حجم التفريط ومهما كانت العروض والتنازلات التي تقدم من تحت الطاولة".

ولفت إلى أنه لا يوجد أي طرف مخول باجراء أي صفقة على حساب الفلسطينيين وحقوقهم، مؤكدًا أن من يسعى لفعل ذلك لن يجبي سوى الخسران في نهاية المطاف.

ويستعد الفلسطينيون في الداخل والخارج لـانطلاق مسيرات العودة في الثلاثين من الشهر الجاري، تزامنا مع ذكرى يوم الأرض.