تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة - أحمد ابو قمر

رأى الوزير اللبناني السابق ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن امنيمنة، أن مسيرات حق العودة جاءت كرد وجواب عملي على صفقة القرن.

وقال الوزير اللبناني لـ"الرسالة نت"، إنّ المشاريع الامريكية التي تهدف لتفصية القضية، وشطب حقوق الفلسطينيين، ستواجه بصد كبير من خلال هذه التحركات الشعبية السلمية التي تنادي بالحق الفلسطيني.

وأعرب عن امله أن يتسع هذا الحراك ليشمل مشاركة واسعة من الجماهير العربية والاسلامية.

وفي غضون ذلك، أكدّ امنيمنة أنه لا يمكن إسقاط صفة لاجئ عن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وكان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل دعا إلى شطب اللاجئ الفلسطيني في لبنان من سجلات أونروا، في حال غادر لبنان وحصل على جنسية أخرى.