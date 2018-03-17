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الرسالة نت-ترجمة خاصة

قال وزير حرب الاحتلال أفيغدور ليبرمان، "إن رئيس السلطة محمود عباس يحاول دفع (إسرائيل) نحو مواجهة عسكرية مع غزة من خلال استغلال انفجار قافلة الحمد الله".

وأضاف ليبرمان، في تصريحات نقلها موقع القناة 14 العبرية، مساء السبت، :" عباس سيستغل تفجير موكب الحمد الله من خلال قطع مخصصات المستشفيات والشؤون الاجتماعية ورواتب الموظفين؛ بهدف دفع القطاع للانفجار في وجه (إسرائيل) الأمر الذي يحتم مواجهة عسكرية مع حماس".

وأوضح أن الوضع في غزة متفجر وسيكون في الأيام والأسابيع القادمة على حافة الانفجار، مشيرا إلى أن (إسرائيل) لديها سلسلة إجراءات أعدتها مع الجهات الأمنية لتفادي وقوع انفجار في غزة.

بدوره، قال المراسل العسكري للقناة 13 العبرية، "إن الأسابيع القادمة ستشكل تحدي كبير للجيش والأجهزة الأمنية جراء تكرار تفجير العبوات الناسفة على حدود قطاع غزة، وكذلك الاقتراب من ذكرى مناسبة يوم الأرض والنكبة، التي تتزامن مع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.