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القاهرة-الرسالة نت

قال السفير السوداني لدى مصر عبد المحمود عبدالحليم مساء السبت إن رئيس بلاده عمر البشير سيزور مصر بعد غد الإثنين للقاء نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وأوضح عبد الحليم أن زيارة البشير "تستغرق يوما واحدا، وسيرافقه وفد رفيع المستوى".

وأشار إلى أن زيارة البشير للقاهرة "تأتي في إطار التواصل المستمر بين قيادتي البلدين".

ومن المتوقع -وفق عبد الحليم- أن "تشمل أجندة القمة السودانية المصرية بالقاهرة الحراك الذى تواصل منذ لقاء أديس أبابا (بين البشير والسيسي) في إطار جهود حل العقبات وتوطيد دعائم علاقات التعاون الثنائي".

وفي 27 يناير الماضي، عقد البشير والسيسي لقاءً على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.

واتفق الرئيسان حينها على إنشاء "آلية تشاورية رباعية" بين وزارتي الخارجية وجهازي المخابرات العامة في البلدين.

وهذه الآلية تهدف إلى التعامل مع كافة القضايا الثنائية، وتجاوز جميع العقبات التي قد تواجهها.

ومن آن إلى آخر تشهد العلاقات بين السودان ومصر تباينات في وجهات النظر على خلفية قضايا خلافية، منها: النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، والموقف من سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل.

وكان أحدث تباين في وجهات النظر في 4 يناير الماضي، باستدعاء السودان سفيرها لدى القاهرة، لـ"التشاور"، دون إعلان سبب واضح للاستدعاء آنذاك، قبل أن يعود إلى مصر قبل نحو 10 أيام