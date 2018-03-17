تصغير الخط تكبير الخط

واشنطن-الرسالة نت

من المقرر أن يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشكل مفصل بدءًا من يوم الثلاثاء وعلى مدى أسابيع.

ويجتمع بن سلمان مع ترمب يوم الثلاثاء في واشنطن، فيما سيلتقي الرئيس الأمريكي الشيخ تميم بن حمد في العاشر من أبريل في البيت الأبيض.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن ولي عهد أبوظبي طلب الاجتماع مع ترمب بعد لقاء الرئيس الأمريكي بأمير قطر. وكان من المقرر في الأساس أن يلتقي بن زايد بترمب في 27 مارس.

وقال: "طلب محمد بن زايد من ترمب أن يكون آخر من يلتقي به". ولم يتحدد موعد جديد بعد.

ومن المرجح، وفق المسؤول، أن يجري الزعماء محادثات مع ترمب تتعلق بمواجهة إيران ومحاربة "التطرف الإسلامي" وتعميق الشراكة الاقتصادية والعسكرية.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت العلاقات التجارية وروابط السفر مع قطر في يونيو الماضي متهمة الدوحة بدعم إيران والإرهاب. وتنفي قطر الاتهامات وتقول إن المقاطعة محاولة للمساس بسيادتها وكبح دعمها للإصلاح.

ووقف ترمب في بادئ الأمر في صف السعودية والإمارات ووصف قطر بأنها "ممول للإرهاب" لكنه خفف من موقفه ودعا إلى الوحدة الخليجية وذلك تحت ضغط من ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي المنتهية ولايته ووزير الدفاع جيمس ماتيس.