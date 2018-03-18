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الرسالة نت - وكالات

أكد عمر عبد الرحمن "عموري" نجم العين أن منتخب الإمارات, لا يقف على أي لاعب، مشيرا إلى جاهزيته للتواجد مع المنتخب في أي وقت.

واستبعد الإيطالي ألبيرتو زاكيروني المدير الفني لمنتخب الإمارات "عموري" من قائمة المنتخب التي تستعد لخوض كأس ملك تايلاند الدولية الودية التي ستقام في العاصمة "بانكوك" خلال الفترة بين 22 و25 مارس الجاري.

وقال "عموري" في تصريحات لقناة "دبي الرياضية": "استبعادي من المنتخب وجهة نظر فنية، أحترم قرار المدير الفني، وتحت أمر المنتخب في أي وقت لتمثيل بلادي بشكل مشرف".

وأضاف: "منتخب الإمارات لا يقف على أي لاعب، وليس لدي أي تعليق آخر على قرار استبعادي من المنتخب".