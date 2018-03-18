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​غزة-الرسالة نت

شنت طائرات الاحتلال الحربية، في وقت متأخر من مساء السبت، سلسلة غارات على مناطق متفرقة من محافظات قطاع غزة، فيما يحلق الطيران على مستويات منخفضة في أجواء القطاع.

وأفاد مراسلنا، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت بصواريخ عدة أرضاً زراعية بجوار موقع تونس التابع للمقاومة شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وأوضح أن طائرات الاحتلال عاودت قصفت أرضا زراعية شرق حي الزيتون، بالإضافة لاستهداف موقع صلاح الدين قرب جسر وادي غزة.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال، "إن عبوة ناسفة انفجرت قرب السياج الأمني على الحدود الشمالية الشرقية لمدينة غزة، وردت قواته بقصف مدفعي قرب مرصد للمقاومة شرقي المدينة".

وذكر الجيش في بيان له أن قواته لم تكن متواجدة في المنطقة وقت انفجار العبوة، ولم تكن هناك إصابات بشرية أو أضرار.

وكان موقع "مفزاك" العبري قال إن الجيش فجّر عبوة زرعها مسلحون على السياج الفاصل شمالي شرقي غزة، ويجري التحقيق في الجهة التي تقف خلفها وطريقة وضعها.

جاء ذلك بعد يومين من انفجار عبوات ناسفة على السياج شمالي القطاع ما تسبب بأضرار مادية.

وبعد تفجير العبوة، قصفت مدفعية الاحتلال أرضًا قرب مرصد للمقاومة في منطقة "الطاقة" شرقي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

يتبع ..