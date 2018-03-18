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عمان - الرسالة نت

كشف الجندي الأردني السابق أحمد الدقامسة أنه تلقى، مساء السبت، رسالة تهديد بالقتل مصدرها (إسرائيل).

والدقامسة كان يخدم بالجيش في منطقة على الحدود مع (إسرائيل)، وأطلق النار على طالبات (إسرائيليات) كن يقمن برحلة ترفيهية إلى جزيرة في المنطقة، في 12 مارس/ آذار 1997، وقال إنهم استهزأوا به أثناء أدائه للصلاة.

وأفرجت السلطات الأردنية عن الدقامسة، منتصف مارس/ آذار 2017، بعد أن أمضى 20 عاما في الحبس على خلفية تلك الواقعة.

لكن يبدو أن الأمر لم ينته بعد بالنسبة للرجل، الذي ينظر إليه الكثير من الأردنيين على أنه بطل قومي؛ إذ يرون أنه أقدم على قتل الطالبات (الإسرائيليات) اعتراضا على اتفاقية السلام التي وقعتها بلاده مع (إسرائيل) عام 1994.

وقال الدقامسة، لوكالة "الأناضول" التركية: "اليوم وصلتني رسالة على الواتس أب من رقم ليس أردني وباللغة العبرية".

وتابع: "عرضت الرسالة على أصدقاء لي، وأخبروني أن مصدرها الكيان الصهيوني، وعند ترجمتها تبين أن المكتوب فيها هو: لا تعتقد بأننا نسيناك.. موعد الانتقام اقترب".

ولفت الدقامسة إلى أن هذا الأمر متوقع؛ فهم يحاولون أن يعيشوني برعب، لكنهم لن يقدموا أو يؤخروا بعمري ولا لحظة واحدة، وسأعيش حياتي بكل أريحية".

وعن الإجراء الذي قام به بعد تلقيه رسالة التهديد، قال الدقامسة: "أبلغت المخابرات والأمن الوقائي في الأردن، والإجراء الباقي من جهتهم".