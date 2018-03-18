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خانيونس - الرسالة نت

توغلت آليات عسكرية (إسرائيلية)، صباح الأحد، إلى الشرق من بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر أمنية لمراسل بأن أربع جرافات عسكرية (إسرائيلية) برفقة "ريبوت آلي" توغلت مسافة 90 مترا شرق بلدة عبسان الكبيرة، وشرعت بأعمال تمشيط على ما يبدو بحثا عن عبوات ناسفة مزرعة بمنطقة السياج الحدودي.

إلى ذلك، أطلقت الزوارق الحربية، النار من الأسلحة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر قبالة شاطئ بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أجبر الصيادين على مغادرة البحر، دون أن يبلغ عن وقوع اصابات.