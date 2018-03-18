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الرسالة نت - شيماء مرزوق

يسود الارتباك المشهد السياسي جراء الإجراءات والترتيبات التي تمضي بها الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترمب في سياق رؤيتها لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالتزامن مع تمدد المشروع الصهيوني على حساب الأرض الفلسطينية، منهية بذلك حقبة تزيد عن عقدين من الزمن كان الحديث خلالها يدور عن حل الدولتين.

صفقة القرن التي رفضها الرئيس الفلسطيني أبو مازن تعتقد جميع الأطراف الإقليمية انها قادمة لا محالة خاصة في ظل قبول بعض الأطراف الإقليمية بها، لذا فان أبو مازن انتقل من مرحلة الرفض المطلق لمحاولة التحسين نتيجة القلق الشديد من تبعات هذه الخطة على الوضع الفلسطيني والمشروع الوطني الذي بات مهددا بالكامل.

وتسعى السلطة الفلسطينية لتحسين بنود صفقة القرن عبر أصدقاء الولايات المتحدة ومنهم الأردن التي تشعر بذات القلق الفلسطيني، لكن تبدو قدرتها على ذلك ضعيفة.

ويبدو أن القلق المشترك بين السلطة الفلسطينية والمملكة الأردنية مرده تأثير أي صفقة عليهما إضافة الي قطاع غزة ومصر، ومن هذا الباب جاءت الزيارة الأخيرة لعباس الي الأردن واجتماعه بالملك.

ويمكن الحديث عن عدة ملفات مقلقة للطرفين:

الأول: تشعر الأردن بالقلق من تهميشها فيما يتعلق بملف التسوية وبنود صفقة القرن خاصة أن الأردن كان مقر الاجتماعات والترتيبات لأي تسوية او ترتيبات سياسية وتجاهل الأردن من قبل الإدارة الحالية يثير لديها مخاوف من التهميش في ظل صعود دول إقليمية أخرى مستعدة للتعاطي مع صفقة ترمب، وهذا يزعج الاردن التي ترغب بان تكون البوابة لأي عملية تسوية قادمة.

الثاني: منطقة الشرق الأوسط تشهد متغيرات خطيرة ويبدو انها ذاهبة باتجاه الحسم على أكثر من صعيد وملف ومن ضمنها الملف الفلسطيني، والأردن تخشى ان يتم تجاهلها وتخرج بلا ثمن من الصفقة الحالية.

الثالث: تتخوف الأردن على نفوذها في الملف الفلسطيني وتحديداً فيما يتعلق بوصايتها على المقدسات والتي تمنحها مكانة هامة يصعب تجاهلها في أي حل سياسي خاصة لمدينة القدس، ولذا كانت الأردن من الدول الغاضبة من اعلان ترمب.

الرابع: تعتقد الأردن ان الصفقة المرتقبة لن تعترف باللاجئين وبالتالي سيتم حل قضيتهم على حسابها خاصة وأن60 % من سكان المملكة لاجئون فلسطينيون وهي البلد التي تستوعب العدد الأكبر منهم وتخشى ان الصفقة قد تتم على حساب مصالحها.

الخامس: في ظل الحديث عن التركيز على ان الدولة الفلسطينية في غزة تشترك الأردن والسلطة في القلق من الترتيبات المستقبلية للقطاع، ومن هذا المنطلق رفضت السلطة والأردن المشاركة في المؤتمر الذي بادرت بعقده الولايات المتحدة في واشنطن بحضور مسؤولين إسرائيليين ودول خليجية، كالسعودية، الإمارات، قطر، البحرين وعمان، لمناقشة خلاله الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وكان مسؤولون فلسطينيون أشاروا إلى أن اللقاء بين عباس وملك الأردن تناول "تنسيق المواقف المشتركة" بما يتعلق بحضور مؤتمر للدول المانحة لبحث سبل تحسين الوضع الإنساني في غزة، والذي دعا إليه البيت الأبيض مؤخراً.