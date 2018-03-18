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دمشق-الرسالة نت

سيطر "الجيش السوري الحر" مسنوداً بقوات من الجيش التركي، صباح اليوم الأحد، على كامل مدينة عفرين شمالي سورية، وذلك بعد ما يقرب من شهرين على بدء عملية "غصن الزيتون" في المدينة ضد المليشيات الكردية.

وتأتي السيطرة على المدينة بعد معارك عنيفة مع مليشيات "وحدات حماية الشعب" الكردية منذ مساء السبت، وبعد ساعات من عزل المدينة عن كامل ريفها.

وقال مصدر في المعارضة السورية إن: "الجيش السوري الحر سيطر على المدينة بعد نحو 12 ساعة من بدء اقتحامها"، مضيفاً أن قوات المعارضة مدعومة بوحدات من القوات الخاصة التركية بدأت التوغل فعليا ليل السبت، وخاضت معارك شرسة على أطراف عفرين خلال ليلة السبت وفجر الأحد.

ولفت إلى أن التوغل الرئيسي جاء من طرفي المدينة الشرقي والغربي.

وسيطرت قوات "غصن الزيتون" صباح اليوم، على أحياء الكراج القديم، الأشرفية، الجميلية، ليصبح بذلك وسط المدينة تحت سيطرة قوات "الجيش السوري الحر" بعد انهيار دفاعات المليشيات الكردية.

ويتوقع أن تتوجه فصائل "الجيش الحر" إلى القرى الأخرى التي تسيطر عليها المليشيات الكردية في ريف حلب، وأبرزها تل رفعت ودير جمال ومنّغ وغيرها.

وأمس السبت، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن قوات "غصن الزيتون" باتت قاب قوسين أو أدنى من الدخول إلى عفرين، موضحاً في كلمة له ألقاها أمام حشد من مؤيدي حزب "العدالة والتنمية" في ولاية "ماردين"، جنوب شرقي البلاد، "أوشكنا على دخول عفرين، وسنزفّ لكم البشرى في أي لحظة".

العربي الجديد