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الرسالة نت - وكالات

نشر موقع "سي إن بي سي" مقطع فيديو لسيارة تم تصنيعها من خلال طبعها بتقنية ثلاثية الأبعاد المعروفة اختصار بـ "3 دي"، وهو أمر يعتبر غير مسبوق في عالم السيارات.

وذكر المصدر أن السيارة أطلق عليها اسم LSEV، وهي كهربائية، مشيراً إلى أنه تم طبعها خلال 3 أيام فقط.

وتم إنتاج السيارة من طرف شركتيXEV وPolymaker، الرائدتين في تطوير مواد ثلاثية الأبعاد.

ويبلغ سعر السيارة 7500 دولار، على أن تكون مطروحة في الأسواق الأوروبية والآسيوية مطلع 2019.

ووفق الفيديو، فإن السيارة تشبه إلى حد ما السيارات الذكية ذات المقعدين، لكنها ليست بنفس السرعة.

وتبلغ سرعة LSEV القصوى حوالي 43 ميلاً (تحو 70 كيلومتراً) في الساعة.