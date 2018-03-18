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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

زعم جيش الاحتلال، صباح اليوم الاحد، اكتشاف نفق في منطقة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال إنّ النفق اكتشف لدى اجراء حفريات لبناء الجدار التحت ارضي المحيط بقطاع غزة.

وتبين ان النفق لم يخترق خط الحدود بعد بل وصل اليها في المرحلة الحالية ، حيث ان مهندسي حماس كانوا ينوون اختراق الحدود ، وفق زعمه.

واّدعى المتحدث باسم الجيش أن تدمير النفق جاء بناءً على معلومات "استخباراتية نوعية وتكنولوجية خلاقة"، مهددًا بالقضاء على الانفاق حتى نهاية العام فقط.