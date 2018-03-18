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واشنطن- الرسالة نت

قالت وثيقة صدرت عن نواب الحزب الديمقراطي الأميركي في لجنة الاستخبارات إن النواب سيستدعون مسؤولي شركة آبل للهواتف الذكية لكشف سجلات تنزيل مواد مشفرة من خوادمها، في حال فوزهم بالأغلبية في المجلس في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتشير المذكرة إلى إصدار أمر قضائي مماثل لإجبار تطبيق واتساب على عرض رسائل تَبَادَلَها أشخاص معينون، منهم جاريد كوشنر مستشار الرئيس وصهره، في إطار التحقيق في تواطؤ محتمل بين حملة ترمب والحكومة الروسية.

وقد دخلت المعركة السياسية في واشنطن مرحلة جديدة الأربعاء الماضي فيما يتعلق بمراقبة أداء الرئيس دونالد ترمب، حيث أعلن الديمقراطيون أنهم قاموا بإعداد وثيقة خاصة بهم.

وكانت وثيقة أعدها رئيس لجنة الاستخبارات الخاصة بالكونغرس ديفد نونز (جمهوري) قد أعلن عنها الأسبوع الماضي. وقال الجمهوريون إنها تشمل تحقيقات "صادمة" تتعلق بترمب خلال حملته الانتخابية، لكن الديمقراطيين قالوا إنها تشوه الحقائق وإنهم يعدون لإصدار وثيقة منافسة.

المصدر : الجزيرة + وكالات