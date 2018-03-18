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القدس- الرسالة نت

اضطر المواطن المقدسي إسحق الشويكي إلى هدم منزله في حي العباسية ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بضغط من بلدية الاحتلال في القدس.

ونقل مركز معلومات وادي حلوة عن الشويكي قوله إنه اضطر مساء أمس لهدم منزله بقرار من بلدية الاحتلال تفاديا لدفع غرامات مالية وبدل أجرة الهدم التي تكون عالية جدا.

وحسب الشويكي تصل أجرة الهدم إلى ستين ألف شيكل (نحو 18 ألف دولار) مفضلا هدمه بنفسه وعدم إلحاق الضرر بالطابق الأول، وهو عبارة عن منزل مبني منذ أكثر من مئة عام.

وأوضح المواطن أن بلدية الاحتلال أمهلته ثلاثين يوما لتنفيذ قرار هدم المنزل بحجة البناء دون ترخيص.

ولفت إلى أنه شيّد منزله قبل ست سنوات من "الصاج المقوى" والجبص، وهو عبارة عن طابق ثانٍ، وتبلغ مساحته حوالي خمسين مترا مربعا فقط.

المصدر : وكالات