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غزة - الرسالة نت

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن جدول منافسات الأسبوع الثاني والعشرين والأخير من دوري الدرجة الممتازة.

وفيما يلي جدول مباريات الأسبوع الثاني والعشرين والأخير من دوري الدرجة الممتازة, علما أن مباريات الجمعة ستنطلق الساعة 3 عصرا، على أن تجري لقاءات السبت والأحد الساعة الرابعة بالتوقيت الصيفي.

1- اتحاد خانيونس - غزة الرياضي الجمعة 23-3 المدينة الرياضية.

2- خدمان الشاطئ - الهلال الجمعة 23-3 فلسطين.

3- شباب جباليا - شباب رفح السبت 24-3 بيت لاهيا.

4- الأهلي - القادسية السبت 24-3 فلسطين.

5- خدمات رفح - الصداقة السبت 24-3 رفح البلدي.

6- اتحاد الشجاعية - شباب خانيونس الأحد 25-3 فلسطين.