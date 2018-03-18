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غزة- الرسالة نت

أكد أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن نفق رفح الذي أعلن الاحتلال عن اكتشافه اليوم قديم وغير مستخدم تعرض للاستهداف سابقا بعد أن استخدمته الكتائب في عملية خلال عدوان 2014.

وقال أبو عبيدة في تصريح صحفي، إن إعلان العدو عن اكتشاف نفق للقسام في رفح هو محاولة جديدة للتضليل وتسويق الوهم واستعراض القوة لتسجيل انتصارات وهمية أمام الجمهور الصهيوني وأمام العالم.

وأضاف: "إن النفق الذي يتحدث عنه العدو هو نفق قديم وغير مستخدم تعرض للاستهداف سابقا بعد أن استخدمته كتائب القسام في عملية تفجير لموقع البرج الأحمر شرق رفح إبّان معركة العصف المأكول عام 2014".

وزعم جيش الاحتلال، صباح اليوم الاحد، اكتشاف نفق في منطقة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال إنّ النفق اكتشف لدى اجراء حفريات لبناء الجدار التحت ارضي المحيط بقطاع غزة.

وتبين ان النفق لم يخترق خط الحدود بعد بل وصل اليها في المرحلة الحالية، حيث ان مهندسي حماس كانوا ينوون اختراق الحدود، وفق زعمه.

واّدعى المتحدث باسم الجيش أن تدمير النفق جاء بناءً على معلومات "استخباراتية نوعية وتكنولوجية خلاقة"، مهددًا بالقضاء على الانفاق حتى نهاية العام فقط.