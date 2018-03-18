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الرسالة نت - وكالات

سلّطت الصحف الإسبانية الضوء على الرباعية التي أحرزها المصري محمد صلاح جناح ليفربول في مباراة فريقه أمام واتفورد (5-0), ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي، لينفرد بصدارة هدافي "البريميرليغ" وسباق الحذاء الذهبي, ويتفوق على الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة بفارق 4 أهداف.

وبعنوان: "صلاح يتحدى ميسي وينطلق في سباق الحذاء الذهبي"، أبرزت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، انفراد اللاعب المصري بصدارة ترتيب "البيتشيشي" الأوروبي, بعدما وصل رصيده لـ56 نقطة بـ28 هدفا.

وبذلك أصبح النجم المصري متقدما على ميسي نجم برشلونة، والإنجليزي هاري كين (توتنهام) والأوروغواياني أديسنون كافاني (باريس سان جيرمان)، والإيطالي شيرو إيموبيلي (لاتسيو), الذين يبلغ رصيد كل منهم 48 نقطة بـ24 هدفا.

من جانبها، أبرزت "أس", الأداء الرائع الذي قدمه الجناح المصري أثناء مواجهة واتفورد، حيث سجل "سوبر هاتريك" قاده للانفراد بصدارة سباق الحذاء الذهبي.

وأشارت "ماركا" إلى أن "المنافسة على الحذاء الذهبي أصبحت أكثر تشويقا من أي وقت مضى"، مؤكدة أن صلاح استغل غياب كين لينطلق في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.