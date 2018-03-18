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الأراضي المحتلة- الرسالة نت

اقتحمت آليات الحراثة التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي الأحد، قرية سعوة مسلوبة الاعتراف بالنقب الفلسطيني المحتل وشرعت بتدمير مئات الدونمات المزروعة للمواطنين.

وذكر الناشط خالد أبو خرمه ـن الآليات المسماة "الدوريات الخضراء" اقتحمت القرية صباح اليوم وبدأت بإبادة وتجريف محاصيل زراعية فيها.

وأشار إلى أن عملية إبادة الأراضي المزروعة متواصلة وبدأت منذ فترة قريبة، موضحًا أن الاحتلال يشن هذه الحملة بشكل متعمد بالتزامن مع بدء نمو المزروعات، للانتقام من الأهالي وتكبيدهم خسائر كبيرة بعد زراعة الأرض.

وتعتبر سعوة واحدة من حوالي 40 قرية فلسطينية تصنفها حكومة الاحتلال بأنها "غير معترف بها" وهي مستهدفة بمخطط اقتلاعي يُدعى "برافر" والذي يهدف لتهجير الأهالي ووضع اليد على أراضيهم لصالح المستوطنات الإسرائيلية.