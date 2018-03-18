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القدس المحتلة- الرسالة نت

حذّر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين من تداول نسخة من المصحف الكريم، لوجود خلل في طباعة عدد من الصفحات فيها.

وأوضح المفتي العام في بيان له أن هذه النسخة صادرة عن مطبعة الدار التوقيفية للطباعة، بتصريح رقم (59) الصادر في 20/5/2015، بإذن من مجمع الأزهر للبحوث الإسلامية، في مصر، وأنها تحتوي على صفحات بيضاء غير مطبوعة، ما يحدث خللًا في ترتيب صفحات القرآن الكريم.

وناشد المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من النسخ بضرورة تسليمها لدار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول.

ونوه إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، خاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات، إذ من الملاحظ زيادة الأخطاء في طباعة وتصوير المصاحف.