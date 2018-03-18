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دبي-الرسالة نت

أوجاع الحنجرة يمكن أن تكون عارضًا لالتهاب مثل الرشح، الكريب أو التهاب اللوزتين. ويمكن أيضًا أن نصاب بأوجاع بالحنجرة بسبب الحساسية، تلوث الهواء أو التدخين. وللتغلب عليها هناك أطعمة صحية تؤثر بشكل مباشر عليها. إليكم من آي فراشة 10 أطعمة تشفي أوجاع الحنجرة.

1. الليمون الحامض والعسل

إنهما الطعامان الأكثر استعمالاً لآلام الحنجرة. ملعقتان من عصير الليمون الحامض مع ملعقة من العسل تسمحان بمحاربة أوجاع الحنجرة بفعالية.

2. حساء الدجاج

هذا الحساء، المستخدم غالباً في محاربة أوجاع الحنجرة، يؤثر بشكل مباشر على العوارض. يتفاعل الحساء كمضاد للالتهاب، ويمنع الفيروسات من الاحتكاك مع الأغشية المخاطية.

3. الثوم والبصل

يحتوي كل من الثوم والبصل على الكبريت الذي يطرد المواد المخاطية من المجاري التنفسية. لهذا هما مضادان حيويان قويان يحاربان الالتهابات بفعالية. ستتراجع عوارض أوجاع الحنجرة مع استهلاك هذين الغذاءين.

4. شاي الزنجبيل والعسل

شاي الزنجبيل له تأثير مضاد للالتهاب قوي جداً على الجسم. العسل أيضاً هو مضاد حيوي يحارب العدوى. المستحضران فعالان كل منهما قدر الآخر في محاربة آلام الحنجرة.

5. القصعين (المريمية)

استخدمت هذه النبتة منذ القدم لفوائدها الطبية، وخصوصاً لمعالجة آلام الحنجرة. إنها تحتوي على أنزيمات للتعامل مع الأوكسجين، على فلافونويدات وعلى أحماض فينولية تؤثر على مواضع الالتهاب. يتم تحضير القصعين كشاي أو حساء.

6. طحين الشوفان

عندما نمزجه مع العسل أو الموز، يصبح طحين الشوفان طعاماً شافياً لأوجاع الحنجرة. يسمح محتواه من الألياف والبروتينات في نفس الوقت بتخفيض مستوى الكولسترول وتحسين حالتكم الجسدية.

7. الجزر المطهو

يحتوي الجزر على الفيتامينات A، C، K وألياف وبوتاسيوم تساعد أيضاً على تقوية جهاز المناعة فتحارب أوجاع الحنجرة بشكل أسهل. لا ننصح بالجزر النيء لأنه سيهيج الحنجرة ويقوي بالتالي الالتهاب.

8. الموز

المواد المغذية الموجودة في الموز، وهذا يعني الفيتامين C، B6 والبوتاسيوم، تؤثر مباشرة على أوجاع الحنجرة.

9. البيض المسلوق أو بياض البيض

غنى البيض بالبروتينات يخفف من أوجاع الحنجرة ويحدّ من الالتهابات.