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غزة - الرسالة نت

تعادل غزة الرياضي مع شباب جباليا (1-1), ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين وقبل الأخير من دوري الدرجة الممتازة.

وتقدم "ثوار الشمال" عبر محمد الملفوح (35), قبل أن يتعادل "العميد" عن طريق حامد حمدان (44).

ورفع غزة الرياضي رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس, وبات رصيد شباب جباليا 30 نقطة في المركز السابع.

الزيتون - الجلاء (3-1)

وفي دوري الأولى, حقق الزيتون فوزا غاليا على الجلاء (3-1).

وسجل ثلاثية الزيتون قاسم صافي (45), ومصطفى أبو عميرة (47), وطارق مسعود (59), وأحرز هدف الجلاء مازن المدهون (51).

وشهدت المباراة إهدار ركلة جزاء للجلاء عبر بلال النجار (87).

ورفع الفائز رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث "مؤقتا", وبقي رصيد الخاسر 27 نقطة في المركز الثامن "مؤقتا".

مباريات الاثنين

وتتواصل منافسات الأولى الاثنين, بلقاء التفاح مع خدمات النصيرات على ملعب التفاح شرق غزة, وخدمات المغازي مع منافسه بيت حانون الأهلي على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى, وجمعية الصلاح مع خدمات خانيونس على ملعب النصيرات البلدي بالمنطقة الوسطى, والمجمع الإسلامي مع خدمات دير البلح على ملعب فلسطين بغزة, وبيت لاهيا مع خدمات البريج على ملعب بيت لاهيا شمال القطاع.