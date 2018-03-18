تصغير الخط تكبير الخط

رام الله-الرسالة نت

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الأحد عن بدء استقبال طلبات التوظيف للوظائف التعليمية والمهنية والسكرتاريا للعام الدراسي 2018-2019 من خلال البوابة الإلكترونية لديوان الموظفين العام (www.gpc.pna.ps)، اعتبارًا من اليوم الأحد 18/3/2018 ولغاية نهاية دوام يوم الأحد 1/4/2018.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الإعلان عن هذه الوظائف ينسجم وما تتضمنه خطتها الاستراتيجية، وبما يجسّد إيمانها برسالتها التربوية للارتقاء بقطاع التعليم وتجويد مخرجاته، مؤكدةً سعيها الدائم والمستمر لتطوير خدماتها، والالتزام بمتطلبات الدقة والسرعة والشفافية، والتسهيل على المواطنين، داعيةً الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف مراجعة موقعها www.moehe.gov.ps للاطلاع على كامل التفاصيل.

وأشارت إلى أنه لا يجوز للمتقدم أن يتقدم إلا بطلب واحد فقط في المديرية التي يرغب بالتقدم فيها، موضحةً أن كل من تقدم بطلب سابق؛ عليه الدخول لحسابه الإلكتروني في موقع ديوان الموظفين العام المذكور أعلاه وتجديد طلبه وفق الآلية الجديدة المعتمدة في تقديم الطلبات، وإلّا يعتبر طلبه لاغياً.

ونوهّت إلى أنه فيما يخص طلبات مديرية تربية القدس، فإن الآلية تبقى كما كان معمولاَ به سابقاً؛ بحيث يسمح التقدم بهذه الوظائف لسكان مدينة القدس فقط.

وذكرت الوزارة أنه سيتم عقد اختبار للمتقدمين المقبولة طلباتهم حسب الشروط؛ في موعد يتم تحديده لاحقاً، بحيث يخضع المتقدمون للاختبار لمقابلة شخصية طبقاً لاحتياجات الوزارة وضمن الأسس والمعايير المعتمدة فيها.

ونبهت إلى أن المتقدمين لوظائف خاطئة لا تتوافق مع قائمة التخصصات المعتمدة من الوزارة يتحملون مسؤولية ذلك وتعتبر طلباتهم لاغيةً، مؤكدةً في الوقت ذاته أن الطواقم الإدارية والفنية للوزارة ومديرياتها تعمل بكل إمكاناتها لخدمة المتقدمين طيلة فترة استقبال الطلبات، متمنيةً للجميع النجاح والتوفيق.

يذكر أن وزارة التربية عملت وبتعاون كبير وشراكة كاملة مع ديوان الموظفين من خلال فرقها المتخصصة على تطوير آلية استقبال الطلبات للوظائف التعليمية إلكترونياً؛ بتوظيف شامل للطاقات البشرية والمادية سعيًا لإنجاح هذا النهج الذي من شأنه أيضًا جعل توظيف التكنولوجيا في العمل الإداري سمة تحكم العمل.