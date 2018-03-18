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الرسالة نت - وكالات

حقق ميلان فوزا غاليا على كييفو فيرونا (3-2), ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري الإيطالي.

وسجل ثلاثية "الروسونيري" هاكان كالهانوغلو (10), وباتريك كوتروني (52), وأندريه سيلفا (82), بينما أحرز هدفي كييفو فيرونا ماريوز ستيبنسكي (33), وروبيرتو إنجليسي (34).

وشهدت المباراة إهدار ركلة جزاء لميلان عبر فرانك كيسي (93).

ورفع الفائز رصيده إلى 50 نقطة في المركز السادس, وبقي رصيد الخاسر 25 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي مباريات أخرى, تفوق إنتر ميلان على سامبدوريا (5-0), وبنفس النتيجة انتصر أتالانتا على هيلاس فيرونا, وفاز فيورنتينا على تورينو (2-1), وبنفس النتيجة تخطى كالياري نظيره بينفينتو, وهزم روما منافسه كروتوني (2-0).