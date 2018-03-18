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عمان-الرسالة نت

أكد مشاركون في ندوة، نظمتها جامعة الشرق الأوسط في عمان، بعنوان: "القدس"، ضرورة دعم صمود المقدسيين في وجه المخططات الإسرائيلية الرامية إلى طمس الهوية التاريخية والدينية للمدينة المقدسة.

وشارك في الندوة، التي أدارها الإعلامي سلطان حطاب، رئيس القائمة العربية المشتركة، النائب أيمن عودة، ود. يعقوب ناصر الدين، ورئيس الجامعة د. محمد الحيلة، ونائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الانسانية د. محمود الوادي، ونائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات العلمية د. طلال أبو ارجيع.

وأوضح ناصر الدين أن الندوة تهدف إلى التوعية بكافة جوانب قضية القدس، باعتبارها جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، ومفتاح الحرب والسلام في المنطقة.

ودعا عودة إلى ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية ودعم صمود ونضال الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل الممكنة والمتاحة.

وثمن حرص جامعة الشرق الأوسط ودعمها المتواصل للطلبة الفلسطينيين والمقدسين الدارسين فيها من خلال ما تطرحه من برامج أكاديمية مميزة، وخدمات أكاديمية وثقافية وتسهيلات للطلبة.

وأكد المشاركون أن الوصاية الهاشمية على المقدسات، هي تأكيد وامتداد للدور الأردني تجاه القدس الشريف، وشددوا على ضرورة توحيد الجهود للوقوف بوجه التهديدات، سيما التهديد الأخير للرئيس الاميركي بنقل سفارة بلاده إلى القدس.