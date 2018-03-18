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الأراضي المحتلة-الرسالة نت

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي، برئاسة وزيرها صبري صيدم، اليوم الأحد، اجتماعاً لمتابعة آليات تفعيل ومناقشة محاور خطة الطوارئ في شقي الوطن.

وجدد صيدم تأكيده على أهمية هذه الخطة التي تأتي في ظل الاعتداءات المتواصلة بحق التعليم من قبل الاحتلال والانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها المسيرة التعليمية خاصة في مدينة القدس والمناطق المصنفة "ج" وقطاع غزة، لافتاً إلى ضرورة تعزيز حالة التنسيق والشراكة مع المؤسسات الرسمية والأهلية وأولياء الأمور بما يضمن تفعيل التواصل وتوظيف الإمكانات التي تسهم في تحقيق غايات هذه الخطة بشكل استراتيجي وممنهج.

وأكد ضرورة وجود تكاملية ما بين الوزارة والمؤسسات المدنية، من أجل وجود خطة طوارئ وطنية تضمن الحفاظ على أدنى معايير التعليم .

بدوره، أوضح وكيل الوزارة بصري صالح، أن هذه الخطة تعد واحدة من أولويات الوزارة بما يخدم الطلبة وتوفير التعليم الآمن والنوعي، مشيراً إلى أن الخطة تستهدف مديريات التربية من شقى الوطن، وتضمنت تشكيل غرفة عمليات مركزية في الوزارة وخلايا أزمة على مستوى المديريات وتركز على بناء قدرات العاملين في السلك التربوي؛ للتعامل مع الظروف الطارئة والأزمات.