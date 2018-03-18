تصغير الخط تكبير الخط

واشنطن-الرسالة نت

توقّع السيناتور الجمهوري الأمريكي، بوب كوركر الأحد، انسحاب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي مع إيران في مايو المقبل.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية مع كوركر، الذي يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي.

وفي سؤاله عمّا إذا كان يعتقد بأن ترمب سينسحب من الاتفاق النووي في 12 مايو المقبل (نهاية مهلة تمديد تعليق العقوبات على إيران بموجب الاتفاق) قال كوركر: "نعم نعم أعتقد ذلك".

وأضاف: "لا أعتقد أنه سيتم تمديد الاتفاق، وعلى الأرجح سينحسب الرئيس (ترمب) منه، إلا إذا اتفق نظراؤنا الأوروبيون على إطار عمل، لكن يبدو أنهم لن يفعلوا ذلك".

يشار أن ترمب وصف الاتفاق النووي في أكثر من مناسبة بـ "السيء"، وتوعد بـ "تمزيقه"، فيما شدّدت إدارته عقوباتها على طهران بسبب اتهامها بخرق البند الخاص بتجريب صواريخ بالستية.

وفي أكتوبر/ 2017، هدّد ترمب بالانسحاب من الاتفاق "حال فشل الكونغرس الأمريكي وحلفاء واشنطن في معالجة عيوبه".

وفي 14 يوليو 2015، أبرمت إيران ومجموعة "5+1" (الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وألمانيا)، الاتفاق النووي الذي يلزم طهران بتقليص قدرات برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.

ومنذ دخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في 16 يناير 2016، تعيّن على الإدارة الأمريكية أن "تصادق" عليه كل 90 يوما أمام الكونغرس، أي أن تؤكد أمام السلطة التشريعية أن طهران تحترم الاتفاق.

المصدر: الأناضول