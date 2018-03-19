تصغير الخط تكبير الخط

غزة - الرسالة نت

تجري مساء اليوم الاثنين, خمس مباريات "طاحنة" وحاسمة, ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين وقبل الأخير من دوري الدرجة الأولى.

ويلعب التفاح (التاسع 25 نقطة) مع خدمات النصيرات (الأول 35 نقطة) على ملعب التفاح شرق غزة, في لقاء مصيري للطرفين على صعيد البقاء والصعود.

ويلتقي خدمات المغازي (العاشر 23 نقطة) مع منافسه بيت حانون الأهلي (الثاني 35 نقطة) على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى, وهي مباراة ستحدد مصير الفريقين أيضا.

وتتواصل اللقاءات المصيرية, بمواجهة جمعية الصلاح (الثاني عشر والأخير 14 نقطة) مع خدمات خانيونس (الرابع 32 نقطة), على ملعب النصيرات البلدي بالمنطقة الوسطى.

وتختتم مواجهات اليوم, بلقاء المجمع الإسلامي (الحادي عشر وقبل الأخير 20 نقطة) مع خدمات دير البلح (السابع 27 نقطة) على ملعب فلسطين بغزة, وبيت لاهيا (السادس 29 نقطة) مع خدمات البريج (الخامس 30 نقطة) على ملعب بيت لاهيا شمال القطاع.