تصغير الخط تكبير الخط

الضفة المحتلة - الرسالة نت

عبّر إيهاب أبو جزر المدير الفني لشباب الأمعري, عن سعادته الكبيرة, عقب إنجاز فريقه مهمة العودة لدوري المحترفين, رغم بقاء 3 جولات على نهاية المحترفين الجزئي.

وقال أبو جزر لـ"الرسالة نت", إن عوامل نجاح الأمعري بالرجوع للمحترفين, تتلخص في صناعته لفريق يمتاز بالروح القتالية العالية والانسجام الكبير بين اللاعبين, رغم الصعوبات التي واجهته قبل بداية الموسم فيما يتعلق بإقناع البعض بالانضمام لصفوف النادي.

وأضاف: "العزيمة والإصرار والإيثار بين الجميع كان أهم ما ميّزنا عن الفرق الأخرى, شكرا للاعبين على ظهورهم بصورة مميزة في دوري المحترفين الجزئي".

وأوضح أن مجلس إدارة النادي برئاسة جهاد طمليه, كان له الدور الأبرز في تحقيق إنجاز العودة للمحترفين, خاصة أنهم وفروا جميع متطلبات النجاح.

يشار إلى أن شباب الأمعري ينفرد بصدارة دوري المحترفين الجزئي برصيد 45 نقطة, بفارق 9 نقاط أمام ملاحقه المباشر أبناء القدس.