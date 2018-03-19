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القدس المحتلة - الرسالة نت

قتل حارس أمن (إسرائيلي) متأثرا بإصابته بجروح خطيرة، مساء أمس الأحد، في عملية طعن فدائية، نفذها شاب فلسطيني بالقرب من "شارع الواد" بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر عبرية، بأن حارس الأمن "عديال كولمان" أصيب بجراح بليغة أمس قرب باب السلسلة في القدس، في حين أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه منفذ العملية، ما أدى الى استشهاده على الفور.

وأعلن الاحتلال حسب القناة العبرية الثانية عن مقتل الحارس متأثرا بجراحه بعد أن فشلت محاولات إبقاءه على قيد الحياة جراء إصابته الخطيرة.