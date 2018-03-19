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القدس المحتلة - الرسالة نت

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، 15 مواطنا بينهم طفل من أنحاء الضفة.

ففي مدينة القدس، عُرف من بين المعتقلين كلا من وليد ياسر الخطيب، حمودة أحمد مقبول، محمد خليف عسكر، سلطان صلاح الدين، الطفل حمودة كفاح عسكر.

وفي رام الله، اعتقلت الشابين محمود عاهد عواد ومحمد أحمد الدر، كما اعُتقل حمزة الجعفري من بيت لحم وراجح قبلاوي من جنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عقربا جنوب نابلس وداهمت منزل ذوي الشهيد عبد الرحمن بني فضل منفذ عملية الطعن بالقدس، والتي أسفرت عن مقتل حارس الأمن، وأخذت مقاسات المنزل تمهيدا لهدمه.