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غزة - الرسالة نت

يكون الطقس اليوم الإثنين، غائما قليلا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 11 درجات مئوية.

ويكون الطقس غالبا صافٍ، ومغبرا أحيانا، ودافئا بشكل غير معتاد في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وغدا الثلاثاء، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غالبا صافٍ، وربيعيا لطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.