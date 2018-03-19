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واشنطن - الرسالة نت

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبال ولي العهد السعودي الأمير بن سلمان، غداً الثلاثاء، في واشنطن. وسيكون هذا اللقاء الثاني بعد نحو عشرة أشهر على زيارة ترامب للرياض. ويتوقع أن تطرح مسألة التطورات التي تشهدها السعودية داخلياً وخارجياً.

يستقبل الرئيس الأمريكي في واشنطن الثلاثاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في لقاء سيتيح لدونالد ترامب، فرصة إدانة إيران مجدداً أمام ضيف مؤيد لهذا الخطاب والبحث في إمكانية الاستفادة من التغييرات الكبيرة التي يخطط لها الأمير الشاب في المملكة.

وبعد عشرة أشهر من آخر لقاء جرى وجها لوجه بين ترامب والأمير محمد في الرياض، يتوقع أن يعمق الرئيس البالغ من العمر 71 عاماً العلاقة الدافئة أصلا والودية مع ولي العهد النافذ (35 عاماً).

لكن من المتوقع كذلك أن يتطرقا إلى التطورات الرئيسية في السعودية على الصعيدين الداخلي والخارجي مثل رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات في المملكة والاعتقالات غير المسبوقة التي طالت العشرات ووصفت بأنها حملة تطهير عالية المستوى ضد الفساد إلى جانب انخراط الرياض عسكرياً في اليمن والأزمة مع قطر.