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الرسالة نت- وكالات

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن موظفا فرنسيا في القنصلية العامة لبلاده في القدس، كانت أوقفته السلطات الإسرائيلية قبل أسابيع، يمثل أمام محكمة للاشتباه بارتكابه أفعال ذات طابع أمني.

وأفادت مصادر مقربة من القنصلية الفرنسية أنه سيحدد قاض في محكمة بئر السبع الاثنين التهم الموجهة إلى فرنسي في العشرينات من العمر يعمل في القنصلية العامة لفرنسا في الأراضي الفلسطينية أي الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة، بحسب ما أفادت المصادر.

وتحيط سلطات الاحتلال القضية بتكتم شديد ولم تؤكد محكمة بئر السبع مثول المتهم أمامها الاثنين.

ويتولى المشتبه به العديد من المهام بينها سائق القنصلية العامة الفرنسية، ويجري رحلات مكوكية بين القدس وقطاع غزة.

ولم يتم كشف الاتهامات الموجهة إليه، لكن المصادر صنفتها بـ"الخطيرة" وبأنها ذات طابع أمني.