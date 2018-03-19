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الرسالة نت - محمود هنية

استغربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رفض حركة "فتح" تشكيل لجنة مشتركة؛ للتحقيق بحادثة محاولة استهداف رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وأكدّ القيادي في الجبهة الشعبية زاهر الششتري، واجب شركات الاتصال في غزة بالتعاون مع الاجهزة الامنية المختصة للكشف عن ملابسات الحادثة.

وقال الششتري في تصريح خاص بـ"الرسالة": "إن الفصائل قدمت مقترحا لتشكيل لجنة مشتركة للتحقيق، كما وطالبت بضرورة ارسال لجنة امنية من رام الله للمشاركة"، معتبرًا أن عدم الاستجابة لهذه المطالب يضع علامة استفهام!، وفق قوله.

وأضاف: "نريد أن تظهر الحقيقة وأن تكون هذه الحادثة مسرعة للمصالحة، وهذا يتطلب تعاون، ورفض التعاون في هذه المسألة يثير علامات استفهام عديدة".

وكانت النيابة العامة في غزة قد أمرت بإغلاق شركة "الوطنية"، لرفض الأخيرة التعاون في ملف التحقيقات الجارية حول حادثة الحمد الله.