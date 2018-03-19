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غزة- الرسالة نت

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى دودين إن عملية الطعن التي نفذها الشهيد عبد الرحمن بني فضل في القدس المحتلة، عمل بطولي يندرج في سياق رد مقاومتنا الطبيعي على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا.

وأكد دودين في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن العملية رسالة للاحتلال بأن القدس ستبقى عربية فلسطينية، ولن يمل شعبنا من المقاومة في سبيل الدفاع عنها.

وأضاف أن عملية الطعن البطولية التي أدت إلى مقتل مغتصب صهيوني، تؤكد بأن شعبنا ماض في مقاومته حتى يسقط قرار ترمب الظالم بجعل القدس عاصمة لدولة الكيان، وأن الاحتلال لن ينعم بالأمن طالما استمر في احتلاله لأرضنا.

وشدد دودين على أن إرادة شعبنا ومقاومتنا لن يكسرها الاحتلال مهما بلغ بطشه، مبيناً أن تنفيذ عمليتين بطوليتين خلال يومين دليل أن شعبنا لن يوقف المقاومة، وسيواصل الدفاع عن القدس مهما بلغ حجم التضحيات".

ونوه أن شعبنا ومقاومتنا سيتصدون لكل محاولات تصفية القضية، وسيبقى الاحتلال يدفع ثمن حماقاته، وسيعلم بأن قرار ترمب الظالم لن يجلب عليه إلا مزيدا من القتل لجنوده ومستوطنيه.