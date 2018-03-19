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غزة- الرسالة نت

افتتحت جمعية بيت الخير الفلسطيني مشروع سيارة مياه مفلترة وهو عبارة عن سيارة متنقلة بدعم كريم من مؤسسة ACT الاندونيسية، حيث يأتي هذا المشروع ضمن برنامج المؤسسة المستمر في دعم قطاع المياه في القطاع وذلك من خلال توفير سيارات مياه لتوزيع المياه الصالحة للشرب على بيوت الأسر الفقيرة والمساجد والمدارس والعديد من العيادات الطبية في مختلف مناطق قطاع غزة

وشارك في حفل الافتتاح الشخصيات الاعتبارية والوجهاء والمخاتير وأهالي الحي، الذين أكدوا من خلال حضورهم على أهمية تلك المشاريع التي تساهم بشكل إيجابي في التخفيف من مشكلة المياه التي يعاني منها سكان القطاع.

وتخلل الحفل العديد من الفقرات بتلاوة القران الكريم ومن ثم السلام الوطني الفلسطيني والسلام الوطني الاندونيسي تقديراً للأشقاء في اندونيسيا على ما يقدموه من عطاء لأبناء شعبنا الفلسطيني.

بدوره أشاد م.يوسف خلة مدير بلدية جباليا النزلة بجهود جمعية بيت الخير الفلسطيني على ما تقدمه من خدمة لأبناء شعبنا، إضافة الى تقديمه الشكر الخاص لدولة اندونيسيا حكومةً وشعباً ولمؤسسة ACT الأندونيسية على دعمهم المتواصل.

في ذات السياق أشار د.فايق الناعوق متحدثاً باسم الأهالي في مدينة جباليا، أن هذا المشروع يأتي لتحسين جودة المياه في المنطقة مُعرباً عن أمله في زيادة هذه المشاريع المماثلة لها في العديد من مناطق القطاع.

وأضاف الناعوق أن مؤسسة ACT الأندونيسية قامت بدعم العديد من المجالات كمجال التعليم، والصحة، ودعم الفقراء والمحتاجين، مشيراً إلى جهود ومشاريع جمعية بيت الخير الفلسطيني في كافة المجالات والتي تُبدع في إيجاد المشاريع التي تخدم الشعب الفلسطيني.

بدوره عبّر ضيف الحفل د.عدنان الرنتيسي، وهو رجل الخير والعطاء في محافظة خان يونس عن عظيم بهجته وشكره للقائمين على الحفل ولمؤسسة ACT ولاندونيسيا حكومة وشعباً وشكر الجميع على الجهود الطبية المبذولة.

وفي ختام الحفل شكر رئيس جمعية بيت الخير الفلسطيني الحضور، وشكر مؤسسة ACT على دعمها قطاع المياه في قطاع غزة.

وقد عبًر الحضور وأهالي المنطقة عن ابتهاجهم وفرحتهم بهذا المشروع الذي يساعدهم في إيجاد المياه المفلترة الصالحة للشرب والطهي والاستعمال اليومي في المنازل، مُعبرين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمؤسسة ACT الاندونيسية على دعمها لهذا المشروع الذي يخدم مناطق مختلفة في قطاع غزة، كذلك وجهوا الشكر لجمعية بيت الخير الفلسطيني على جهودها في إنجاز هذا المشروع.