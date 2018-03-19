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غزة - الرسالة نت

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم؛ أن ما تسمى إدارة مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني نقلت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان محمد موسى من بلدة عرابة قضاء جنين من سجن مجدو إلى سجن رامون.

وأفاد أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجن مجدو لمهجة القدس أن إدارة السجن أبلغت الشيخ خضر عدنان بقرار نقله بشكل مفاجئ إلى سجن رامون.

وأشارت مهجة القدس إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ خضر عدنان بتاريخ 11/12/2017م بعد أن داهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال منزله بطريقة همجية ومن ثم قيدته واعتقلته، وهو مازال موقوفاً ولم يصدر حكماً بحقه بعد.