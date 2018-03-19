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غزة - الرسالة نت

نظمت لجنة زكاة الشاطئ الشمالي والنصر غرب مدينة غزة حفلاُ لانطلاق مشروع (الجسد الواحد) لدعم طلاب الثانوية العامة.

وحضر الحفل رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة، ومدراء مدارس الطلبة المستفيدين من المشروع، بالإضافة إلى وفداً من هيئة الزكاة الفلسطينية.

وافتتح الدكتور عبد المنعم لبد رئيس مجلس الإدارة الحفل بالترحيب بجميع الضيوف الحاضرين، مشيداً بدورهم الفعال والكبير في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني ولا سيما طلاب المدارس، كما وأشار لبد بأنشطة لجنة الزكاة وعملها في المنطقة الجغرافية المخصصة بالإضافة إلى أبرز المشاريع التي تقدمها للأسر المتعففة وطلبة المدارس والجامعات.

وأكد د. لبد أن مشروع (الجسد الواحد) يهدف إلى دفع استمارة الثانوية العامة لجميع الطلبة الغير قادرين على دفعها في مدارس منطقة الشاطئ الشمالي والنصر، وذلك ليتثنى لهم إكمال مرحلتهم الدراسية واستوفاء الإجراءات المختلفة، مشيراُ بأن المشروع هو الأول من نوعه على مستوى لجان القطاع، موضحاً بأن لجنة زكاة الشاطئ الشمالي والنصر تعمل على تنفيذ عدة مشاريع داخل مدارس المنطقة لخدمة الطالب المدرسي والتعليم.

وشكر مديرو المدراس المستفيدة من المشروع لجنة الزكاة على مشروعهم المتميز والذي يشكل نقلة نوعية لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة، كما وأبدوا إعجابهم بمشاريع اللجنة التي تهدف إلى رفع الكفاءة التعليمية من خلال توفير المستلزمات المدرسية المختلفة للطلاب والمدرسة.

ويشار بأن المشروع كان بالتعاون مع هيئة الزكاة الفلسطينية وبإشراف الإدارة العامة للزكاة، والذي كان لهم دوراً بارزاً في خدمة المجتمع الفلسطيني، وشكرت الهيئة لجنة الزكاة على مشروعها المتميز، مرحبة به وبجميع المشاريع التي تخدم المجتمع الفلسطيني بأكمله.

واختتم الحفل بتوزيع الاستحقاقات المالية عن الطلبة الغير المسجلين وذلك من خلال مدراءهم في المدارس.